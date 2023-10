Orleki ne poznajo meja: vinsko trto ovili v rock (Suzy)

Vinska trta velja za neuradno slovensko vinogradniško himno. Nastala je pred dvema stoletjema, in sicer jo je leta 1833 spisal Anton Martin Slomšek, skladba z izvirnim naslovom Lepše rož'ce ni na svet' pa je z leti ponarodela.

Pozneje je s harmoniko Slomškove verze najprej podkrepil Slak, te dni pa skupina Orlek, ki v svoji duši nosi rudarsko zapuščino Zagorja ob Savi, predstavlja novo etno rock izvedbo. Skupina že 34 let rudari in koplje na naši glasbeni sceni. V letu 2024 jo čaka poseben mejnik – 35 let neprekinjenega delovanja.

Za skladbo so že posneli tudi videospot, s katerim so se poklonili avtorju pesmi, škofu Slomšku, in živima spomenikoma slovenskega vinogradništva in vinarstva – Stari trti na mariborskem Lentu in najstarejšem slovenskem vinu, Zlati trti, ki ga skrbno varujejo v Ptujski kleti.