Od Supermanovega dekleta do razočarane gospodinje (Suzy)

Verjeli ali ne, osmega decembra je Teri Lynn Hatcher praznovala že 60. rojstni dan. Edinka se je rodila očetu iz Walesa, ki je bil nuklearni fizik, in mami, ki je bila računalniška programerka in je imela francoske, nemške in sirske korenine. Kot deklica je trenirala balet in na kolidžu študirala matematiko in inženirstvo. Pred osemnajstimi leti je povedala, da jo je v otroštvu zlorabljal tetin mož, česar se njeni starši niso zavedali. Teta se je od moškega ločila in igralka je že leta 2002 pomagala napadalca spraviti za zapahe, ko je zaradi njegove zlorabe štirinajstletno dekle storilo samomor. Vse to jo je močno zaznamovalo.

Med študijem igre je nastopala kot navijačica v nacionalni nogometni ligi in kmalu dobila vlogo v žajfnici The Love Boat. Sledili so nastopi v MacGyverju, Zvezdnih stezah, Seinfeldu in Murphy Brown. Veliki preboj je doživela kot Lois Lane, dekle Clarka Kenta oziroma Supermana v TV-nadaljevanki Lois & Clark, ki jo je igrala med letoma 1993 in 1997. Postala je zelo priljubljena, eno leto celo dobila naziv najbolj seksi ženske na svetu in postala Bondovo dekle v filmu Jutri nikoli ne umre.

Za vlogo Susan Mayer v Razočaranih gospodinjah, ki jo je začela igrati 2004., je prejela zlati globus in nagrado SAG, igrala jo je kar osem let. Leta 2006 je bila ena najbolje plačanih televizijskih igralk, in ko so snemanje zaključili, so mediji izbrskali, da so se s soigralkami vse prej kot dobro razumele. Čeprav se je zdelo, da so jo ostale izločile, tudi zaključna darila za ekipo so podarile brez njenega podpisa, je dejala, da nikoli ne bo razkrila, kaj se je v resnici zgodilo med njimi.

Teri je trenutno samska, poročena je bila dvakrat. Iz drugega zakona z igralcem Jonom Tenneyjem ima sedemindvajsetletno hčer Emerson.