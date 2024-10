Očka Tim Kores - Kori: prvi sprehod s sinom (Suzy)

Gre za nepozabne občutke, pravi novopečeni očka Tim Kores - Kori. Z ženo Julijo in novorojenčkom so se prvič odpravili na sprehod. Bilo je čudovito jesensko popoldne, ko so z vozičkom in še dvema kužkoma odrinili v park.

Prioritete so se čez noč spremenile, ko jih je pozdravil sinček, ki je postal središče njunega sveta. Glasbenik in poslovnež ni še nikoli doslej doživel takšnega čustvenega vrtiljaka, ki se iz dneva v dan nadgrajuje. V sebi čuti ponos, odgovornost in ljubezen ter novo poslanstvo.

»Do zdaj sem bil pozoren le med vožnjo avtomobila. Temu se je pridružila pazljivost, ko primem za krmilo vozička. Da gledaš svoje dete in ga popelješ v svet, te prestavi v drugo dimenzijo. Čeprav je minilo že nekaj tednov, nisem povsem dojel, kaj vse nas čaka. In prav je tako. Gremo počasi, korak za korakom proti vsem izzivom, ki so pred nami,« sporoča Kori.