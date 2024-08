Očeta Katarine Čas ima v lepem spominu vsa Koroška (Suzy)

Naša igralka je minuli konec tedna obiskala Koroško, od koder je bil doma njen oče Miran Čas. Doktor znanosti in velik ekolog, ki bi 22. julija praznoval 72. rojstni dan, je z vsem srcem ljubil ta del Slovenije. Kariero je posvetil preučevanju gozdov, ob tem je bil tudi zagrizen športnik, ki je zelo lepo pel. »Oči si je močno želel, da bi trenirala atletiko, igrala citre in pela v pevskem zboru. Meni je bilo vse to čisto mimo, tako sem iz uporništva nalašč vse sabotirala. Sploh nisem želela slišati za glasbeno šolo. Zdaj mi je žal, da mi ni predlagal igranja kitare, saj bi najbrž šla,« nam je v pogovoru pred nekaj leti polna ljubečih spominov povedala Katarina.

Katarina je z obiskom ljube mu Koroške počastila spomin na očeta, nekoč slovenskega rekorderja v teku na 30 kilometrov.

Z županjo Romano Lesjak sta podeljevali medalje.

Nekdanji atlet in športni delavec je sodeloval tudi pri organizaciji mnogih dogodkov. Med drugim je pred več kot štirimi desetletji ustanovil in organiziral Maraton kralja Matjaža. Po njegovi smrti februarja 2015, od katere je torej minilo že devet let, so športno prireditev preimenovali v Maraton kralja Matjaža – memorial Mirana Časa. Katarina se ga je tudi letos udeležila. »Moj oče je oboževal šport in tek. Ta maraton je ustanovil pred leti. Hvala, Črna na Koroškem, ker še naprej organizirate ta dogodek. Čestitam vsem zmagovalcem,« je zapisala na družabnem omrežju ter ob tem delila nekaj slikovnih utrinkov, saj jo je doletela čast podeliti medalje in priznanja, s katerimi vsako leto nagradijo najboljše športnike občine.



Najboljše so tudi letos nagradili.

