Oče in sin družno nizata nagrade: Branko se je razveselil tudi najžlahtnejše (Suzy)

Letošnji zaključek gledališke sezone je bil za očeta in sina Branka in Timona Šturbeja še posebno uspešen. Starejši se je po kopici nagrad, ki jih je v dolgih letih ustvarjanja dobil za svoje delo, razveselil najžlahtnejše – Borštnikovega prstana, mlajši je na Kranfestu v gorenjski prestolnici odnesel kar tri nagrade za najboljše moške vloge, in sicer za Tomaža v filmu Jezdeca, Jureta v filmu Zbudi me in Jackieja v filmu Opazovanje.

Oče in sin sta oba igralca SNG Drame, kjer si občasno delita oder, skupaj sta igrala tudi v televizijski nadaljevanki Reka ljubezni. Med njima vlada ustvarjalna energija, čutiti je tudi pristne družinske vezi. Timonu gre vse kot po maslu tudi v ljubezni. Že nekaj let je srečen z mlado in lepo igralko Klaro Kuk, ki je zaposlena v MGL. Spoznala sta se v Mariboru, na Borštnikovem srečanju, ko je bila Klara še študentka, med covidom sta tudi zaživela skupaj.