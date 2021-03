Obožuje ga zvezdnik serije Money Heist

Enaintridesetletni košarkar španske Baskonie Zoran Dragić je pred dnevi z eno samo fotografijo razveselil vse ljubitelje izjemno priljubljene španske serije Money Heist, ki je zaradi svoje napete in domiselne zgodbe postala svetovni fenomen.



Velik ljubitelj serije je tudi mlajši izmed bratov Dragić, ki je na instagramu ponosno objavil posnetek, na katerem objema svojega prijatelja in velikega zvezdnika omenjene serije Darka Perića, igralca srbskih korenin, ki od leta 2004 živi in dela v Barceloni. Perić je v seriji igral dobrodušnega Mirka Dragića, ki se ga je prijel vzdevek Helsinki.



Dragićevi prijatelji so bradatega 43-letnika takoj prepoznali, pod njuno fotografijo pa se je usul plaz komentarjev. Številni se sprašujejo, kako sta se zvezdnika spoznala, mi pa smo o igralcu izvedeli, da je velik ljubitelj košarke, ki jo v prostem času tudi igra.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: