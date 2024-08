Obljublja še veliko nadaljevanj filma Avatar (Suzy)

Rodil se je 16. avgusta 1954 v kanadskem Ontariu, ko je imel 17 let, se je družina preselila v Kalifornijo. Začel je študirati fiziko, a se prepisal na angleščino, nato je opustil študij in opravljal priložnostna dela. Kot samouk se je prebil v filmski svet kot asistent in se počasi vzpenjal po lestvici ter po spletu naključij, ko je režiser dal odpoved, režiral film Piranja 2, ki kritikov ni navdušil.

Že v šoli je rad sestavljal reči, s katerimi bi lahko šel više ali globlje, zato potapljaški film Brezno ni presenetil. FOTO: Profimedia

Cameron je napisal scenarij za film Terminator in ga prodal za en sam dolar pod pogojem, da lahko sam režira. Nenadoma je postal zaželen scenarist in režiser in sledil je kup filmov, med njimi Osmi potnik 2, Brezno, Terminator 2 in Resnične laži. Nazadnje je Titanik prinesel v blagajne največ denarja, ta rekord je izboljšal režiser sam z naslednjim filmom Avatar, za katerega obljublja še veliko nadaljevanj.

Prvi Terminator ga je zapisal med zvezde, naslednji je njegov status le še zacementiral. FOTO: Profimedia

Za film Resnične laži je Arnold Schwarzenegger odplesal tango, treniral je kar šest mesecev. FOTO: Profimedia

Večni da je izrekel kar petkrat, zadnjo ženo Suzy Amis je spoznal med snemanjem Titanika, imata pa tri otroke, še eno hči ima iz zakona z Lindo Hamilton.

Kate Winslet si je na smrt želela vloge v Titaniku, medtem ko se je je Leonardo DiCaprio otepal. FOTO: Profimedia

Titanik je osvojil kar enajst oskarjev, trije so pripadli njemu, vsaka minuta filma je stala milijon evrov. FOTO: Profimedia

Mnogi ne vedo, da je leta 2000 prav on ustvaril serijo Temni angel, ki je med zvezde izstrelila Jessico Albo. FOTO: Profimedia