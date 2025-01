Ob obletnici je ženi filmskega zvezdnika težko pri srcu (Suzy)

Šestinštiridesetletna Emma Heming Willis, žena priljubljenega igralca Brucea Willisa, je priznala, da ji je hudo. Par, ki se je zaljubil leta 2007 in se poročil marca 2009, je namreč praznoval sedemnajsto obletnico ljubezni, v tem času sta povila dve hčerki. Veteranu filmske industrije so spomladi 2022 diagnosticirali afazijo, nato še frontotemporalno demenco, zato je življenje zanj in za njegovo družino vsak dan bolj naporno.

Na poroki so ju govori najbližjih spravili v jok.

»Včasih so obletnice prinašale vznemirjenje, zdaj pa, če sem iskrena, prebudijo vsa čustva, zaradi njih mi je težko pri srcu in v želodcu čutim luknjo. Dam si pol ure, da obsedim z mislijo 'zakaj on, zakaj mi', da občutim jezo in žalost. Potem se tega otresem in se vrnem k temu, kar je. k brezpogojni ljubezni. Da to vem, je poseben blagoslov, ki ga čutim samo zaradi njega. In vse to bi v trenutku ponovila,« je zapisala na družabnem omrežju. Emma ima pomoč in podporo moževe široke družine, vključno z njegovo bivšo ženo Demi Moore in njunimi tremi hčerami.