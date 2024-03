Nuša Derenda spregovorila o svojem sinu, ki je na glasbenem tekmovanju navdušil (Suzy)

Po tem, ko je Slovenija evrovizijsko predstavnico izbrala z internim izborom in so tudi Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, tako kot številni drugi glasbeniki, ostali brez možnosti, da bi se predstavili s svojimi skladbami na Emi, jih je njihov menedžer Aleks Cvetičanin tik pred zdajci prijavil na evrovizijski izbor Una voce per San Marino. S skladbo Dance Like This so na koncu zasedli peto mesto, kar si štejejo v čast, saj je bilo na izbor prijavljenih več kot 800 skladb.

»Naredili smo nekaj, česar nismo načrtovali, a izkazalo se je, da je bila to pravzaprav najboljša reklama za prihajajoči album. Skladba nanj sprva ni bila uvrščena, saj smo jo želeli prihraniti za Emo prihodnje leto, a nam je menedžer dejal: letos ali nikoli! Imel je prav, saj bi jo lahko prerasli ali se je naveličali,« je vtise po izboru strnil 27-letni Matevž, sicer sin pevke Nuše Derenda. »Radi ustvarjamo glasbo in želimo si, da bi ljudje v Sloveniji to začutili. Izbor nam je odprl vrata v tujini, o čemer smo dolgo sanjali,« še pove.

Nuša in Matevž sta zagotovo najbolj znana mati in sin na naši glasbeni sceni. FOTO: osebni arhiv/facebook

Iz srca jim privošči

Na fante je zelo ponosna tudi Nuša. »Sprva sem bila presenečena, potem pa rekla, zakaj ne. To je odlična izkušnja za fante, ki so pridni in imajo gorečo željo, da bi se jim odprle nove poti v glasbeni svet. Menim, da se zelo profesionalno lotevajo stvari, in vesela sem, da jih ovire na poti ne ustavijo,« je na mlade glasbenike, ki v tujini niso ostali neopaženi, ponosna pevka, ki razume sinovo željo po nastopu na Evroviziji, na kateri je sama nastopila na vrhuncu kariere. Leta 2001 je Sloveniji s skladbo Energy pripela odlično sedmo mesto.

»Najlepše stvari se ne zgodijo čez noč, temveč takrat, ko si brez pričakovanj in samo uživaš.«

Ponosna mama nam je še zaupala, da je že slišala skladbe s prihajajočega albuma, ki ga bo skupina predstavila v bližnji prihodnosti. »Zelo mi je všeč in iz srca jim privoščim, da bi ga poslušalci dobro sprejeli. Predvsem me veseli, da so dobri prijatelji in da dihajo skupaj. To je poleg vztrajnosti najpomembnejše. Za Evrovizijo je še čas! Najlepše stvari se ne zgodijo čez noč, temveč takrat, ko si brez pričakovanj in samo uživaš,« pravi.

Na sinove uspehe skupine je ponosna tudi pevka Nuša Derenda. FOTO: osebni arhiv/facebook

Nad skladbo niso obupali

Štiriinpetdesetletna pevka, za katero je izjemno uspešna pot, tlakovana s številni nagradami in osvojenimi festivali, še doda, da tudi v glasbenem svetu ves čas potrebuješ izzive, sicer metuljčki, tako kot pri ljubezni, hitro izginejo. »Po slabih izkušnjah, ki so nam naredile več škode kot koristi, smo se nehali po nepotrebnem obremenjevati. Ugotovili smo, da najlepši rezultati pridejo, ko si spontan. Nima smisla nekaj početi na silo, saj ravno takrat izgubiš ustvarjalno žilico,« se sin strinja z njo. Ob tem pove, da sta oba velika realista, zato drame okrog nastopa v San Marinu doma niso zganjali.

Po San Marinu jih čaka veliko dela, da zajadrajo na valu navdušenja in podpore. FOTO: arhiv skupine

»Dejstvo je, da je evrovizijski oder odlična odskočna deska za preboj na tuji trg. Ko si enkrat tam, te v najkrajšem času hitro spozna največje število ljudi,« se zasmeji Matevž, ki je vesel, da fantje nad skladbo, s katero so se lani in letos prijavili na Emo, niso obupali, temveč so jo kljub vsemu predstavili Evropi.