Novo poglavje Mojce Širok, dobila rože za slovo (Suzy)

Gledalci TV Slovenija se že dolga navdušujejo nad poglobljenimi in nadvse profesionalnimi prispevki in zgodbami novinarke Mojce Širok. Svojo ustvarjalno pot je začela na Radiu Študent, nadaljevala na Mladini, pred četrt stoletja je prišla na RTV in se najprej posvetila zgodbam v zunanjepolitični redakciji, nato je bila dopisnica iz Italije in Vatikana. Gledalci so jo vzeli za svojo tudi kot voditeljico Dnevnika, Odmevov in Globusa. Sledilo je dopisniško mesto v Bruslju, od koder je gledalcem posredovala zanimive zgodbe z vrha evropske politike. V petih letih je spoznala številne nove ljudi in stkala nova prijateljstva. Vsem je bilo hudo, ko se je nedavno poslovila z dopisniškega mesta. Novinarska kolega Peter Žerjavič in Igor Jurič sta od dame poslovila s šopkom rož, Mojca pa se podaja novim izzivom naproti. Več časa bo imela tudi za pisanje. Do zdaj je izdala pet knjig: v treh je obeležila svoje poznavanje italijanske politike in družbe, za svoj literarni prvenec, kriminalni roman Pogodba je prejela celo nagrado modra ptica.