Novi križi in težave Joca Pečečnika: poroka odpovedana!

Bog že ve ...

Poslovnežte dni preživlja zares razburljive čase tako v poslovnem svetu kot zasebno. Po številnih zapletih z maskami, ki jim ni videti konca, se je moral sprijazniti še z odpovedjo velikega slavja, ki ga je načrtoval za jesen.Lani je med prvomajskimi prazniki na Brionih razkošno praznoval abrahama in pripravil gala zabavo za več kot dvesto povabljencev, med katerimi so bila številna znana imena (…), za katero je odštel astronomsko vsoto, vendar je bilo nepozabno ter vredno vsakega centa. Zdaj je nameraval prijatelje in sorodnike septembra znova povabiti na Brione. Tokrat si je zaželel še cerkvene poroke z ženoVendar je korona naredila svoje. Zaradi negotovih razmer je moral odpovedati poroko, za katero je bilo že vse dogovorjeno in načrtovano.