Novi film o Jokerju: slabe številke, posmeh gledalcev (Suzy)

Drugi del filma Joker: Norost v dvoje se že seli na pretočne kanale, saj ima zelo slabe kritike in vstopnice resnično ne gredo za med, kot so pričakovali. V prvem tednu predvajanja je po svetu v blagajne skupno prinesel 110 milijonov evrov, v drugem je prodaja vstopnic padla za 81 odstotkov na ameriških tleh, saj so prodali jih le za 6,5 milijona evrov. Da bi pokrili vse stroške, morajo zaslužiti skoraj 500 milijonov evrov, a kritiki so ga označili za neverjetno slabega in celo šokantno dolgočasnega. Drugi pravijo, da je patološko nepotreben ali presenetljivo monoton.

Med oboževalci Lady Gaga, ki so spremljali snemanje, vlada teorija, da je kar nekaj prizorov izrezanih, na enem od intervjujev sta se s soigralcem Joaquinom Phoenixom, ko so ju vprašali, kakšen se jima zdi film, spogledala in živčno hihitala. Bralci z ustnic so poročali, da je igralec pevki na premieri zašepetal, da je film grozljivo slab. Veliko pripisujejo dejstvu, da v filmu njegov lik v enem trenutku izrazi samomorilne misli, v naslednjem pa že prepeva in pleše.