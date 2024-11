Nova vloga Mateja Zemljiča: V teh časih je smeh zelo pomemben (Suzy)

V zabavno in komično dogajanje o dvomljivih mafijskih poslih so ga pritegnili nepričakovani preobrati in izmenjave simpatičnih osebnosti, kot si jih je zamislil sijajni Bojan Emeršič. Matej Zemljič je brez pomislekov sprejel njegovo povabilo in se prelevil v vlogo nerodnega, a postavnega Bena, ki se zaljubi v najboljšo prijateljico svojega dekleta. Obe sta plesalki v nočnem klubu. »Ker mi je všeč druga, se ji ne predstavim kot Beno, temveč kot Bine. Zaradi tega se znajdem v težavah, tukaj se začne prava komedija. Gangsterska je, ker se liki znajdejo v sumljivih poslih in vsak želi rešiti svoj...