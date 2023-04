Njena Alina je polnoletna

Stilistka Metka Albreht svojih otrok ne pokaže prav pogosto, a je tokrat naredila izjemo, saj je njena prvorojenka Alina praznovala polnoletnost. »Sladek občutek, ko pomislim na vsa pretečena in doživeta leta. Hitro, prehitro je minilo,« je priznala ganjeno in se ob hčerkinem jubileju z nasmehom spomnila dojenčice, ki je imela ob rojstvu črne lase, pozneje pa je vsakogar v trenutku očarala s svetlimi kodri.

»Alina je trmoglavka z občutkom za estetiko, umetnost in ljudi. Pogosto me je spremljala na snemanjih, službenih poteh in izbiranju oblačil med policami trgovin. Noro povezani sva še danes. Čeprav si znava skočiti v lase, vse skupaj opravičim s tem, da sva obe ognjeni in temperamentni,« o odlična odnosu s prvorojenko pove Metka, ki si za hčer želi le, da bi življenje živela s polnimi pljuči ter da bi po svetu neustrašno hodila z odprtim srcem in iskrami v očeh.