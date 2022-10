Nika Zorjan je premagala svoj največji strah

Bolj ko se določenim situacijam človek izogiba, večji je njegov strah pred njimi. In svojemu strahu, ki jo je preganjal dolga leta, je prekmurska pevka Nika Zorjan končno stopila na prste.

Simpatična 29-letnica se je namreč iz oči v oči srečala s konji, ki se jih je doslej bala, a ker se hkrati zaveda, da so to pravzaprav mila, elegantna bitja in zelo lepe živali, si je rekla, da enostavno mora poskusiti nekaj časa preživeti v njihovi družbi. Nika je priznala, da jo je še posebno navdušil konj, ki sliši na ime Aladin.

Ta se ji je povsem previdno približal in ji na koncu dovolil, kar je sicer zelo nenavadno za konje, da ga je božala od zadaj. Pevka je izkušnjo opisala kot čudovito, ob tem pa priznala, da se bo zagotovo kmalu vrnila v družbo teh neverjetnih živali.