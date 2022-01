Nič več njegova kraljeva visokost

Da kraljica Elizabeta II. ve, kako se stvari streže, dokazuje njena najnovejša odločitev. Skupaj s pomembnejšimi člani kraljeve družine (poleg nje sta to najbrž še Charles in William) so namreč dorekli, da bo vojvoda Yorški svoje vojaške naslove in kraljeva pokroviteljstva vrnil kraljici. Odvzem vojaških naslovov je zahtevalo tudi več kot 150 britanskih vojaških veteranov, vendar kot se za britansko monarhijo spodobi, tega niso komentirali.

Dodali so le, da se bo Andrew branil kot civilni zasebnik, na kar so nakazovali že vsi njegovi poskusi prodaje posesti, da bi s tem nabral denar za odvetnike. Kraljevi poznavalci pravijo, da mu naslovov ne bodo vrnili, ne glede na izid obtožbe, on pa vztraja, da je nedolžen in da Virginia Giuffre, ki ga toži zaradi domnevnega spolnega napada v času, ko je bila najstnica in jo je Jeffrey Epstein posojal prijateljem za spolne odnose, laže.

Začenjajo se težave!

Četudi jo je razočaral lastni otrok in ji poka srce, kraljica ve, da niti njen sin ne more uiti zakonu. Pomembna lekcija, ki bi jo lahko usvojili tudi v naši lepi deželi pod Alpami.