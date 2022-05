Neučakani Matevž Šalehar - Hamo

Dnevi bežijo in pred vrati je poletje, še pred tem težko pričakovanim obdobjem pa glasbenika in frontmana skupine Hamo & Tribute 2 Love Matevža Šaleharja - Hama čaka velika preizkušnja, ki se je neskončno veseli. Skupina bo namreč konec maja prvič nastopila v Križankah, kar si štejejo v posebno čast.

»Zadnjič je nekdo na vajah rekel, da če pričakuješ veliko, dobiš veliko. Iz dneva v dan se moram opominjati, da je treba pričakovanja zmanjšati, da ne bom po tem razočaran. Je pa trema iz dneva v dan večja. Vesel se, da smo končno tam. Potrebovali smo 15 let, da so se planeti postavili tako, da so nas Križanke poklicale,« se zasmeji ob omembi velikega koncerta, ki bi se moral odviti 22. 2. 2022 v Kinu Šiška kot nekakšen simbol številke dve. Letošnje leto je leto ljubezni, doda.

»Trenutna klima v državi mi daje občutek, da je zmagala ljubezen, in to me pomirja,« iskreno pove Hamo, ki je prepričan, da je pred njim lepo leto.