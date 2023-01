Nesreča Jeremyja Rennerja

Jeremy je dela s plugom sicer vešč, saj je z njim že večkrat očistil sneg na svojem posetvu v Nevadi.

Jeremy Renner je prvi dan leta plužil dovoz do svojega ranča ob jezeru Tahoe in v hudi nesreči s snežnim plugom utrpel poškodbe noge in prsnega koša. Ponesrečencu, ki je izgubil veliko krvi, je do prihoda reševalcev pomagal sosed zdravnik, nato so ga helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico. Tam je uspešno prestal operacijo in se v kritičnem, a stabilnem stanju zdravi na oddelku za intenzivno nego.

Družina igralca je v izjavi za javnost izrazila hvaležnost izjemnim zdravnikom in medicinskim sestram, ki skrbijo zanj, reševalcem, gasilcem in oboževalcem za podporo. Oglasil se je tudi Jeremy, ki se je oboževalcem zahvalil za lepe misli. Renner je bil dvakrat nominiran za oskarja, in sicer za igro v filmih Bombna misija in Mesto leta. Pot do slave si je tlakoval kot Hawkeye v Marvelovih filmih in z vlogo v četrtem ter petem delu franšize Misija nemogoče.