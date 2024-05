V ansamblu Gregorja Kobala bo Majo nadomestila Katarina

Ansambel Gregorja Kobala je na sceni deveto leto, že večkrat pa so tudi na festivalih dokazali, da so odlični glasbeniki. Pred tremi leti so se udeležili 29. festivala narodnozabavne glasbe Vurberk 2021 ter prejeli glavno nagrado za izvedbo, plaketo Lojzeta Slaka za polko z naslovom Lovska nedelja. To jim je dalo nov zagon, še posebno pa so bili nagrade veseli, ker se jim je malo prej pridružil Matej Mekše, ki prihaja s Štajerske, natančneje iz Rimskih Toplic. Poleg vodje in harmonikarja Gregorja Kobala, ki je doma s Cola, tam ima ansambel tudi sedež, pa so v zasedbi še kitarist Rok Narobe, doma s Štud pri Domžalah, pojeta pa Maja Jelenc iz Selške doline in Matic Cerar iz Moravč.

Katarina Tržan bo pela v Ansamblu Gregorja Kobala, medtem ko se bo Maja posvečala prvorojencu. FOTO: arhiv ansambla

»Letos bo v našem ansamblu prišlo do začasne spremembe, saj odhajam na porodniški dopust. Junija namreč pričakujem prvorojenca. Smo pa za to lepo obdobje že dobili pevko Katarino Tržan, ki je prav tako doma s Štajerske. Kar pomeni, da bosta zdaj v našem ansamblu vendarle dva. Katarina je že dobila nalogo, da bo pazila na fante. Kljub moji odsotnosti bo ansambel aktivno nastopal in prepeval. Obeta se nam namreč več igranj na porokah, v zaključenih družbah in tudi na veselicah. Zato se letošnje poletne sezone zelo veselimo,« nam je zaupala simpatična Maja Jelenc, ki je gostovala tudi v oddaji Glasbeni pozdrav.

Po skladbi še videospot

Tik pred Majinim začasnim slovesom so za skladbo Zaroka v gorah, ta je ena od trinajstih na albumu Po poti srca, ki so ga izdali jeseni 2022, posneli še videospot. Skladba je avtorsko delo vodje ansambla, harmonikarja Gregorja Kobala, besedilo pa je prispeval Matej Kocjančič. Govori o mladem paru, ki se zjutraj odpravlja v gore. Fant in dekle skupaj pripravita nahrbtnik in dobro malico ter se odpravita na pot. Pri tem se zelo zabavata in spogledujeta. Na vrhu pa fant iz nahrbtnika vzame zlati prstan in dekle zaprosi za roko. Dekle mu vsa presrečna odgovori z da.

Za skladbo Zaroka v gorah, eno od trinajstih na albumu Po poti srca, ki so ga izdali jeseni 2022, so posneli še videospot.

»Videospot smo posneli v prelepi naravi Selške doline, natančneje na Soriški planini in v vasi Sorica, ki je obdana z gorami med prostranimi travniki. S snemalno ekipo Video MZ smo ujeli lep, sončen, za pomlad kar prevroč dan. In se ob koncu snemanja še podružili ob poznem kosilu oziroma zgodnji večerji,« so nam povedali člani ansambla, ki si želijo v prihodnjih mesecih posneti še nekaj videospotov, prav tako bodo tudi letos ustvarjali avtorske skladbe in nove melodije.