Na vse ne morete vplivati

Kljub prošnjam in celo joku ljudje včasih ostanejo gluhi za vse dobronamerne nasvete in pomoč, kar je zelo težko sprejeti, ko gre za partnerja. A dobro je vedeti, da ljubezen le ni vsemogočna.

Odvisnost

Statistika kaže, da je uspešno zdravljenih odvisnikov približno 10 odstotkov, kar pomeni, da ljubezen tu nima vpliva. Če mislite, da je ljubljena oseba zaradi vas in vaše ljubezni pripravljena opustiti svojo odvisnost, jo čim prej usmerite po strokovno pomoč, sami se namreč ne boste zmogli spopasti s tem.

Odnos z družino

Družinske vezi so nekaj posebnega, vsak prinese v odnos svoje in s tem se je treba spoprijeti, sploh kadar stvari niso idealne. Prilagajanje, sprejemanje, kompromisi, vse to se začne dotikati tudi vas, čeprav družina vašega partnerja in njegov odnos z njo ni vaša stvar, prav tako velja obrnjeno. Največ, kar lahko naredite, je, da partnerja podprete, njegov odnos z družino pa boste težko spremenili.

Hobiji

Ljudje, ki resno gojijo svoj hobi, se mu ne bodo odpovedali, saj je tudi hobi njihova ljubezen. Nesmiselno jih je siliti, naj se odpovejo početju, saj to v njih povzroča bolečino in frustracijo, ker so prisiljeni izbirati, tega pa nočejo. Poiščite si osebo, s katero lahko delite skupna zanimanja.

Verska prepričanja

Vera je pri posamezniku nedotakljiva; nemogoče jo je spreminjati, saj je z njo odraščal, je njegova sopotnica, prijateljica in zavetje. Običajno so te stvari globoko zakoreninjene v ljudeh, najdejo pa se tudi takšni, ki so zaradi ljubezni pripravljeni prestopiti v drugo veroizpoved. Prisila pa nikakor ni prava pot.

Osebnostni temelji

Človek se lahko vsemu prilagodi, da preživi ali se ima celo bolje, kar pa še ne pomeni, da se je v resnici spremenil. Nekatere njegove osebnostne lastnosti so njegov temelj in ga spremljajo skozi življenje, postanejo njegov pogled na svet, stališče in mnenje, kar se sicer lahko spreminja, a le če si človek to sam želi, prisiliti pa ga ne morete.