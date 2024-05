Kako na vzdržljivost moškega v postelji vpliva kondom

»Včasih se zdi, da se seks končan, še preden se dobro začne, včasih traja in traja, sama dolžina je odvisna od več dejavnikov,« besede Brendana Zietscha z univerze Queensland povzema Daily Mail.

Ta je z ekipo znanstvenikov izvedel obsežno raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 500 parov. Skušali so določiti povprečno dolžino seksa, pri tem so upoštevali različne dejavnike in njihov vpliv. Med drugim uporabo kondoma in obrezanost moškega spolnega organa.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

V povprečju pet minut

Z merjenjem časa so ugotovili, da seks včasih traja vsega skupaj 33 sekund, včasih pa 40 minut.

»Težko je sicer določiti natančne čase, a na podlagi raziskave smo ugotovili, da povprečen seks traja približno pet minut. Dolžina seksa je čas od penetracije do izliva in ne zaobjema nobene oblike predigre,« je dejal Zietsch.

V nasprotju s splošnim prepričanjem so znanstveniki zaključili, da uporaba kondoma nima posebnega učinka na vzdržljivost moškega med rjuhami, dokazali so tudi, da obrezovanje spolnega organa ne govori daljšemu seksu v prid.

»Te ideje so nastale zaradi zaključkov, češ da je občutljivost živcev na penisu zmanjšana, zato se je uveljavil mit, da kondom oziroma obrezovanje podaljšata dolžino penetracije. A to ne drži.

FOTO: Manassanant Pamai/Gettyimages

Dokazano je, da seks ob alkoholu traja dlje, vendar opojna kapljica ovira doseganje orgazma, zato to ni najboljša rešitev,« je še povedal strokovnjak.

Pa vendar dlje kot pri drugih vrstah

V primerjavi spolnega odnosa ljudi in živali so si evolucijski raziskovalci večkrat zastavili vprašanje, zakaj pri ljudeh traja dlje in zakaj za izliv ni dovolj samo vstop penisa v vagino.

Zaključili so, da odgovor na to vprašanje ni v občutkih ugodja, ki jih ob tem ljudje doživljajo.

Potrpežljivost je recept za uspeh. FOTO: Fizkes/gettyimages Getty Images/istockphoto

Domnevajo, da je razlog drugje: večkratno potovanje penisa po notranjosti vagine naj bi čistilo ženski spolni organ in iz njega odstranjevalo tekočine, kar naj bi povečalo možnost za oploditev.

Je pa to zgolj domneva, dokončnega odgovora na vprašanje, zakaj seks pri ljudeh traja dlje kot pri živalih, znanost še nima.