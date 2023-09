Nepogrešljiv član žirije v šovih, a v enem ga še nismo videli (SUZY)

Štiri leta zatem, ko se je rodil naš vrhunski plesalec, je avtorica Polonca Kovač napisala knjigo s pomenljivim naslovom Andrejev ni nikoli preveč. V primeru Škufce bi tej ugotovitvi zlahka pritrdili, saj je postal nepogrešljiv član žirije že v vsakem šovu POP TV. Samo še v MasterChefu ga nismo videli, in če se bo trend nadaljeval, bomo v kateri od prihodnjih sezon dočakali tudi to. Zvezde plešejo, Znan obraz ima svoj glas in po novem še Slovenija ima talent. To je bera žirantskih stolčkov Andreja Škufce. Morda bi snovalcem različnih formatov razvedrilnega programa kdo očital pomanjkanje krea...