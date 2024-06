Nenavadno praznovanje poroke znanega slovenskega para (Suzy)

Ljubezni med glasbeniki velikokrat niso najbolj trdne, zato sta toliko bolj svetla izjema Diana in Simon Gomilšek, ki sestavljata Duo Platin in sta nedavno praznovala že dvajseto obletnico poroke.

»V resnici imava že 25 intenzivnih skupnih let. Običajno sva praznovala v 'službenem' času, zato sva ob okrogli obletnici želela to narediti zelo drugače. Šla sva na Sicilijo, in to z motorjem. Vsi, ki naju že vsa ta leta poznajo, in s tem tudi moje 'težavice' s sklepi, ki so naju imeli na vajetih zadnjih 18 let, so mislili, da se šaliva, a se je v meni zgodil neki mali čudež. Že lansko jesen sem na spletu najprej našla motorin za po Krku, ne veliko pozneje pa lepotca, ki sem ga poimenovala Artur. In smo šli, no, odmotorirali, na neobičajno 20. obletnico najinega zakona, ki tako ali tako nikoli ni bil normalen. Je pa res, da drži kot – vsaj za zdaj – hudo armiran beton, ker sva skupaj 24 ur na dan. Po nekih izračunih sva že zdavnaj zlata, na platinasti še delava in bova,« je veselo povedala Diana, ki je z možem uživala tudi v odlični italijanski kulinariki.