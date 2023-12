Nemška Brazilka, ki je postala švedska vladarica (Suzy)

O švedski kraljici smo pisali, ko smo predstavljali kraljice po svetu, prav na 23. december pa bo gospa praznovala osemdeseti rojstni dan.

Mlada Silvia, ki je očarala švedskega prestolonaslednika. Foto: Profimedia

Rodila se je v nemškem Heidelbergu kot Silvia Renate Sommerlath. Njena mama je bila Brazilka, oče Nemec, rodila se je kot njun četrti, najmlajši otrok. V Münchnu je študirala prevajalstvo, diplomirala je iz španščine. Poleg španščine in nemščine govori tudi mamin jezik, portugalščino, ter francoščino in angleščino. Švedščina je šele njen šesti jezik, naučila se je menda tudi švedskega znakovnega jezika.

Vstopa v deveto desetletje. Foto: Profimedia

Na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972 je spoznala švedskega princa Carla Gustafa, ko je sodelovala kot učiteljica za hostese na OI in postala vodja protokola za naslednje OI v Innsbrucku leta 1976. Carl Gustaf je leta 1973 nasledil prestol, saj je njegov oče umrl. Tri leta pozneje sta se s Silvio poročila in že naslednje leto se jima je rodila prvorojenka Victoria, ki je uradno postala prestolonaslednica šele 1. januarja 1980, saj so šele po rojstvu njenega mlajšega bratca Carla Philipa sprejeli zakon o prednosti prvorojenega. Leta 1982 se je družini pridružila še princesa Madeleine.

Največ časa posveča dobrodelnosti, že leta 1994 je s pomočjo Svetovne zdravstvene organizacije ustanovila fundacijo Mentor International, ki pomaga mladim živeti bolj zdravo. Veliko dela z otroki in ljudmi z demenco, saj je njena mama trpela za njo, preden je umrla.

V zakonu so se jima rodili trije otroci. Foto: Profimedia

Čeprav je precej nekontroverzna, je bila leta 2002 vpletena v škandal, ko so v nekem časopisu pisali, da je bil njen oče leta 1934 član nemške nacistične stranke. Najela je strokovnjaka za drugo svetovno vojno, ki je napisal poročilo, da je Silvijin oče v resnici pomagal židom. Najraje je danes seveda babica osmih vnukov, ljubezen s kraljem pa je še vedno močna in goreča.