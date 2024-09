Nekdanja televizijska voditeljica in novinarka je razkrila novo pot (Suzy)

Nekdanja televizijska voditeljica in novinarka Anja Markovič nam je nedavno v iskrenem intervjuju zaupala, da se je obdobje njenega porodniškega dopusta zaključilo. S tem se je poslovila od medijske kariere in potrdila, da se na vrača na televizijo, kjer je bila nazadnje urednica oddaje Jutro na Planetu. Mamica enoletne Mile, ki je s septembrom vstopila v vrtec, je razkrila svojo novo pot, o kateri je razmišljala kar nekaj časa, zdaj je končno napočil čas, da svoje želje in cilje tudi uresniči.

FOTO: Tina Modlic

Organizirala bo srečanja, delavnice in butična razvajanja za ženske vseh generacij, s katerimi bo delila svoje misli, izkušnje in doživetja, pri tem ji bodo pomagale strokovnjakinje z različnih področij. Prvo srečanje bo v Termah Dobrna, kjer si bodo dame privoščile razvajanje za telo in dušo in prisluhnile besedam modrih žensk z bogato zakladnico znanja. »Uresničujem svoje življenjsko poslanstvo in živim sebe. Prebujeno, pristno, predano, prižgano,« pravi Anja.