Magičnost decembrskega časa je v tem, da se znamo umiriti, uživati v pripravi jedi za naše najljubše, da smo zmerni s hrano in pijačo, da se znamo ustaviti in si vzeti čas za počitek ter predvsem zase in za stvari, ki napolnijo našo dušo in srce z radostjo. To je čas ledvic, ki potrebujejo zmernost tako pri hrani (predvsem v sladkorju) kot tudi pri delu. Ne prepustimo se tihemu glasu v nas, ki nam pravi 'moraš, moraš'. Tokrat sem pripravila nekaj idej za enostaven prazničen meni, ki je morda malce drugačen. Preizkusite ga in naj vam gre v slast in veselje! Apolonija Kurent Lebar FOTO: Marko ...