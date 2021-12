Neisha: Ko me zagleda, mi skoči v naročje!

Čeprav je Neisha znana kot bolj naklonjena mačkam, se je pred časom zaljubila v malega nemškega špica z imenom Ari, ki je last šefa na njeni založbi (Nika records) Darja Rota. »Nihče od nas ne ve, zakaj sem ena redkih, ki jih ta kužek ne oblaja besno, ampak naravnost obožuje,« se smeji pevka.

»Ko me zagleda, obmolkne, mi skoči v naročje in postane največji crkljivček na svetu, daje mi poljubčke in tačko.« Če bi se odločila za psa, bi si omislila takšnega, kot je on, sicer pa se bo za zdaj držala svojega mačjega sveta. »Psi so za moj bioritem kar zahtevni, mnogi preglasni, potrebujejo tudi veliko pozornosti in mislim, da še nisem tam, da bi se mi zjutraj dalo vstajati in se sprehajati z njimi,« se namuzne.

»Iz zavetišča sem nazadnje posvojila podivjano mačko Buffy, ki je veljala za res težavno, a se je z veliko ljubezni in prijaznosti skoraj povsem spreobrnila. Od živalc se lahko veliko naučimo. Vzajemna ljubezen ni samoumevna, treba jo je dajati, da jo vzbudimo, potem se nam vrne potencirana. Enako je z zaupanjem. Vse to nam je namenjeno in se zgodi, kot je prav,« zaključi Neisha.