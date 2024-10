Ne obleke, oblikovalka Maja je tokrat s prijateljico ustvarila nekaj čisto drugega (Suzy)

Vročina se še ni dobro polegla, Maja Štamol Droljc nam z najnovejšo kolekcijo že riše poletje. Pa ne toliko zaradi čudovitih oblek, s katerimi obeležuje 20. obletnico svojega delovanja, ampak nam je skomine po morju in soncu obudilo posebno plovilo. Oblikovalka je namreč združila moči s prijateljico Nino Valant in ustvarila barvito linijo supov.

»Vedno je čas za kakšno novo avanturo, in ker sem bila doslej osredotočena na obleke, čevlje in modne dodatke, je prišla ideja za priljubljen športni pripomoček kot odličen izziv. Dobro je kdaj pokukati iz cone udobja in se preizkusiti v čem popolnoma nepoznanem,« je o svoji nenadejani oblikovalski avanturi povedala slavljenka. Ob tem častitljivem jubileju jo je doletela še posebna čast, da bo s svojo blagovno znamko zaključila letošnji ljubljanski teden mode.