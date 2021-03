Navdušil ga je Primož Roglič

Tudi on ima spremljevalni avto.

Čeprav se igralecv seriji Najini mostovi v vlogi zdravnika Kristjana Bevka navdušuje nad plezanjem, pa ima v resničnem življenju povsem drugačen in malce manj adrenalinski hobi.Mladi igralec se je namreč navdušil nad kolesarjenjem, njegov navdih za nove podvige po Sloveniji pa je bil kolesarski asTako kot Roglič ima tudi igralec spremljevalni avtomobil, tega na daljših kolesarskih podvigih upravlja njegova srčna izbranka in igralka, ki skrbi za simpatične fotografije in tudi to, da njenemu dragemu ne bi prav nič manjkalo.