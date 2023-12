Navdušen nad velikansko steklenico, ki so mu jo poklonili (Suzy)

Veliko ljudi se znajde v zagati, kaj kupiti človeku, ki ima vse in je povrhu še precej skromen. V takšni zagati so se znašli prijatelji Aleša Klinarja, ki je nedavno praznoval 60. obletnico. Namesto fešte je pripravil koncert v znanem ljubljanskem klubu Cvetličarna, na katerem je zbral številne, ki so mu v vseh teh letih stali ob strani. Za glasbo je poskrbel sam s prijatelji, slednji pa so zagato z darilom dobro rešili.

Aleševi prijatelji so glasbenika razveselili z velikansko steklenico viskija. FOTO: Boštjan Imperl/facebook

Ker vedo, da od vsega alkohola pije samo viski, pa še tega ne preveč pogosto, saj se s spremljevalno skupino po koncertih hitro odpravijo domov, so ga nadvse ganili, ko so mu za darilo izročili največjo steklenico njegovega najljubšega viskija, kar so jih lahko našli.