Naša zlata mati (Suzy)

»Včeraj je bil prelep dan,« je dejal Gašper Rifelj, potem ko je preživel sončno popoldne v družbi najbližjih. Zaupal nam je, da je praznovala njegova zlata mama, ki je obeležila okroglo šestdeseto obletnico življenja. Ob pogledu nanjo nihče ne verjame, da jih šteje že toliko, saj je znana po sproščenem, odprtem duhu in mladostni energiji.

Gospa Anica je nemalokrat vezni člen dobre družbe, kjer je zadolžena za vedro razpoloženje. Odlično se znajde tudi v vlogi suverene pevke. Zdaj vemo, po kom je njen sin podedoval pevski talent in širok nasmešek. Drug drugemu sta največja opora, saj ga ona bodri pri glasbenih podvigih, on pa jo osrečuje s pozornostjo in vnučki ter brez zadržkov priznava, da se še vedno z vsem žarom privije k mami v objem.