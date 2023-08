Vse to so znaki, da je naša vranica v deficitu in jo je treba v času, ko je najšibkejša, še dodatno podpreti. Pozno poletje je namreč čas vranice in želodca. Hrana postane del nas in je zelo pomembna za naše fizično, psihično in čustveno zdravje. Vse je povezano. Žal pa se velikokrat ne zavedamo, da potrebujemo hrano predvsem za to, da dobimo energijo, s katero lahko telo deluje in opravlja vsakodnevne obveznosti in nam ljube stvari. Prevečkrat jemo nezavedno, v različnih čustvenih stanjih – ker smo veseli, žalostni ali v stresu. Vse to se pozna na našem telesu, ki si vse zapomni in nikoli ne...