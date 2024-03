Največji škandali in kontroverznosti na podelitvah oskarjev (Suzy)

Podelitve najbolj zaželenih kipcev v filmskem svetu ne minejo brez vsaj enega škandala ali zapleta, o katerem se še dolgo govori. Še preden je Will Smith skočil na oder in Chrisu Rocku prisolil zaušnico, se je v zgodovini nagrad filmske akademije zgodilo že marsikaj. Od golega moškega, ki je leta 1974 stekel čez oder, do kostumografke, ki je svojo podobo ugledala na platnu med pokojnimi kolegi, ki so se jim poklonili v segmentu In memoriam. Poglejmo še nekaj drugih nepozabnih trenutkov. Neodločen izid Leta 1969 sta oskarja za glavno igralko prejeli kar dve dami: takrat že veteranska umetnica...