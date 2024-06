Najstarejši sin Urh je pravi mojster (Suzy)

V letošnji, jubilejni sezoni kuharske oddaje MasterChef Slovenija ne manjka presenečenj. V eni izmed zadnjih oddaj se je tekmovalcem in sodnikom v najbolj vroči kuhinji te pomladi pridružil Urh, najstarejši sin Luke Jezerška, ki je navdušil z znanjem in ljubeznijo do kuhanja.

Nepremagljivi dvojec

Ponosnemu očetu se je v predpasniku pridružil za pultom in navdušenim tekmovalcem podal poučno lekcijo o pravilni pripravi jastoga. Preden je jastoga razkosal kot pravi profesionalec, jim je razložil, kje vse je meso in na kaj vse je treba biti pozoren pri pripravi. »Veliko ljudi ne ve, da se najslajše meso skriva v nogicah,« je navdušil kuharje, ki so si skrbno zapisovali vsak nasvet spretnega 12-letnika. Luka ima z ženo Aleksandro še mlajšo hčerko Sofijo in sina Japca, že večkrat pa je poudaril, da vse proste trenutke izkoristi za preživljanje časa z družino.