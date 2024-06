Najprej so jo zavračali, danes Rebeka Lokar kraljuje na svetovnih odrih (Suzy)

Od mladih nog je namreč sanjala, da bo operna pevka, a so jo vsi odvračali od tega, češ da je previsoka, da ni ustrezna … In tudi ko so ji pred desetletjem in pol zaprli vrata v SNG opera in balet v Mariboru, je šla odpirat druga. Svetovna. »Po skoraj desetletju dela so me odpustili, vrgli na cesto. Trpela sem kot žival, vendar nisem podvomila o svoji ljubezni do petja. Začela sem iskati nove poti.« Njena mama je bila samohranilka, ki je njo in sestro vzgojila z veliko srčnosti, podpore in skromnosti. Ni jima mogla dati veliko denarja, a je po svojih močeh vedno podpirala njune sanje. »Obe ...