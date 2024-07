Najmlajšemu otroku kraljice Elizabete II je življenje naklonjeno (Suzy)

Najmlajši od štirih otrok pokojne kraljice Elizabete II. se je rodil 10. marca 1964. Njegov oče je bil od vseh porodov svojih otrok prisoten le pri njegovem. Mnogi so rekli, da mu je kot najmlajšemu v kraljevi družini najlažje, in življenje mu je res naklonjeno. Rodil se je kot tretji v vrsti za prestol, danes je že štirinajsti. FOTO: ProfimediaPri petnajstih v družbi sorojencev in staršev FOTO: ProfimediaV času gledališke kariere, ko je hodil z Ruthie Henshall, ki je danes priznana igralka. FOTO: Profimedia Po študiju se je za kratek čas posvetil mornarici, potem gledališču, kjer je delal k...