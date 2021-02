Frizer in udeleženec šova MasterChef Gašper Kramar je šel 21. oktobra lani na drugo operacijo, s katero so mu odstranili odvečno kožo, potem ko je v letu in pol izgubil sto kilogramov. Odstranjeno tkivo so poslali na patološki pregled, nato je sledil veliki šok: bilo je rakavo. »V trenutku se mi je sesulo vse. Dosegel sem kup življenjskih zmag, diagnoza rak pa mi je pošteno spodnesla tla pod nogami,« je iskreno povedal Gašper. Upanje se je vrnilo, ko mu je zdravnica povedala, da ima Hodgkinov sindrom, raka, ki je zelo ozdravljiv. Začela se je naporna pot okrevanja ... Gašperj...