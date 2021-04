Princ William je prehitel vse kandidate.

Pravijo, da imajo vsake oči svojega malarja, pa vendar je ob nedavnih razglasitvah najbolj seksi plešca na svetu in najbolj seksi moškega v Rusiji marsikdo dvignil obrvi.Na prvi lestvici je laskavi naziv pripadel britanskemu princu, ki je po desni prehitel vse kandidate, vključno z mišičastim. Zmagovalec lestvice privlačnosti pa je postal ruski predsednik, ki je pri svojih 68 letih prehitel številne postavne mladeniče. A čeprav je znano, da ženske bolj kot mladost in lepoto pri moških cenijo uspešnost (in nemara kraljeve naslove), se je nekaterim izid, ki je na spletu dvignil ogromno prahu, zdel precej neverjeten.Malce bolj jasne postanejo stvari, če vemo, da je seznam plešcev sestavljala turška agencija za zdravstveni turizem Longevita. Novinarka britanskega Daily Maila je tako ugotavljala, da je lestvica najverjetneje izmišljena in je nastala brez pravega glasovanja, njen namen pa naj bi bil privabljanje britanskih turistov na poceni transplantacije las v Turčiji. Kako se je na prestol lestvice ruske agencije za zaposlitve Super Job zavihtel Putin, pa presodite sami.