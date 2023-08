Želite poskrbeti za svojo kožo? Te informacije je dobro vedeti (Suzy)

Obljube o čudežnih kremah in izjemnih serumih privabljajo našo pozornost ter odpirajo denarnice. V upanju na kožo brez gub smo pripravljeni zapraviti evro več, a dermatologi že dolgo poudarjajo, da krema, ki bi izbrisala gube, ne obstaja. Z negovalnimi sredstvi lahko delujemo le preventivno, poskrbimo za ustrezno vlaženje kože in upočasnimo njeno staranje. Če se vaše police v kopalnici šibijo pod dragimi kozmetičnimi izdelki, premislite še enkrat in se pred naslednjim nakupom vprašajte, ali je ta res potreben.

Po mnenju dermatologov namreč ni naključje, da uporabljamo vedno več negovalnih sredstev, hkrati pa ima naša koža vedno večje potrebe. Številne sestavine, ki so v serumih in kremah, lahko na dolgi rok škodujejo koži in mašijo lojnice. Kemikalije izničijo barierno funkcijo, s katero koža sama poskrbi za zaščito, kar lahko privede do izjemne občutljivosti kože, izpuščajev, aken in ekcemov. Kar naenkrat se znajdemo v začaranem krogu, v katerem s številnimi izdelki rešujemo težave, ki smo si jih povsem verjetno zakuhali sami.

Torej bo, tako kot sicer v življenju, tudi pri negi kože dobrodošlo, da razmišljamo v duhu 'manj je več'. Za večino ljudi bo preprosta rutina, ki se je redno držimo, pripeljala do boljših rezultatov kot številni preparati, ki lahko vodijo do srbečice ali izsušenosti.

Sivih las ne pulimo Verjetno se sprašujete, zakaj bi bilo puljenje sivih las lahko slabo. Naj vas pomirimo – vraža, da bodo iz enega izpuljenega lasu zrasli novi trije, ne drži. V resnici gre za nekaj drugega. V vsakem ciklusu po približno dvajsetem letu starosti lasje zrastejo nekoliko tanjši in ostanejo nekoliko krajši čas. Ciklusi rasti trajajo do pet let, njihovo število je omejeno. S puljenjem las lahko poškodujete lasni mešiček, kar lahko privede do okužbe ali celo plešavosti, s tem pa naredite več škode kot koristi.

Sivi lasje FOTOGRAFIJE: Getty images, promocijski material

Bodite kritični

Naj ne bo cena izdelka edino, kar vas prepriča k nakupu. Berite sestavine, svetujejo dermatologi. Višje je sestavina na seznamu, večji delež oziroma koncentrat v izdelku ta predstavlja. Če je na embalaži poudarjena sestavina, ki naj bi bila ključna za ta izdelek, na zadnji strani pa je nekje na sredi ali še nižje na seznamu, je smiselno poiskati alternativo z višjim odstotkom želene sestavine.

Če mislite, da prestižne drogerije in butične trgovinice prodajajo najboljše izdelke, razmislite znova. Lekarne ponujajo odlične negovalne izdelke, ki sicer nimajo tako bleščečih embalaž, a se najverjetneje ponašajo z veliko bolj kakovostnimi sestavinami. Da cene niti ne omenjamo. Vlažilne kreme, čistilna sredstva, sončne kreme … To so vse izdelki, ki so v lekarnah zagotovo odlične kakovosti.

In prav ti trije izdelki so nekaj, kar bi vsak od nas moral imeti oziroma obdržati. Gre namreč za osnovo, ki jo potem lahko nadgrajujemo. Recimo z retinoli in vitaminom C.

Napaka po brazilski depilaciji Intimna pričeska je izbira posameznika, a tudi stvar osebne higiene. Da bi se izognila nadležnim dlakam, se marsikatera ženska odloči za brazilsko depilacijo, torej popolno odstranitev dlak s pomočjo voska. Mnoge ženske po depilaciji poleg rdečice doletijo tudi vraščene dlake. Velikokrat se te pojavijo že zaradi napake, ki jo naredimo v prvi uri po obisku kozmetičnega salona. Govorimo o prhanju. Večinoma se pod prho odpravimo takoj po obisku kozmetičarke, s tem pa spodbudimo vraščanje dlak. Kožo namreč s toplo prho izsušimo. S prhanjem po depilaciji počakajte vsaj nekaj ur in uporabite hladno vodo.

Brazilska FOTOGRAFIJE: Getty images, promocijski material

Kje lahko privarčujemo

Zagotovo ne potrebujemo izjemno drage vlažilne kreme. Prav tako ne bomo veliko odnesli z dragim odstranjevalcem ličil. Paziti moramo le, da ne izberemo takega, ki draži oči. Izdelki s kolagenom so še ena od nepotrebnih stvari, saj je kolagen bolje vnašati v telo kot nanj. Razna olja za obraz so po mnenju številnih strokovnjakov izdelek, ki se mu lahko odpovemo, prav tako toniki.

Vsem izdelkom, ki si jih bomo izbrali za nego, moramo dati nekaj časa. Vsak naj bi namreč potreboval dva do tri mesece, da bi lahko videli njegove učinke.

Nega z olji Rast in struktura las sta precej gensko pogojeni, odvisni sta tudi od posameznikove prehrane in nege. Rastlinska olja so odlična podpora lasem, saj v njih zadržujejo vlago ter jih učinkovito ščitijo z mnogimi dragocenimi sestavinami, ki jih vsebujejo. Če imate težave s suho, lomljivo in tanko strukturo las, so olja odlična izbira, da jim povrnete sijaj. Priporočajo jih mnogi svetovno znani frizerji, seveda pa je od cilja, ki si ga želite doseči, odvisno, katerega je pametno izbrati. Trenutno se številni navdušujejo nad učinki rožmarinovega olja, ki pomaga proti izpadanju las.

Nega z olji FOTOGRAFIJE: Getty images, promocijski material

Najboljše in najceneje Letošnji slogan projekta Euromelanoma se glasi: »Uporabljate zaščito? So tudi lažji načini za zaščito pred soncem.« Kemični varovalni pripravki namreč niso namenjeni podaljševanju časa, ki ga preživimo na soncu. Zaščita z oblačili je najcenejša, najbolj predvidljiva, enakomerna in uravnotežena, zanesljiva, varna in prijazna do kože. Kadar se ne moremo umakniti močnemu soncu, oblečemo pokrivna oblačila iz lahkih in gostih tkanin z dolgimi rokavi in hlačnicami. Boljšo zaščito omogočajo ohlapna oblačila živih ali temnejših barv in v več plasteh.