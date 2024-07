Ustanoviteljico platforme, ki po vsej Sloveniji povezuje kupce z dobavitelji, je k nam vodila ljubezen. Začela je z lastnim vrtičkom, pravi, da si želi vrniti k zemlji in sanja o svoji kmetiji. Nekaj let že organizira da sveža, živa, lokalna hrana od 30 kmetov redno prihaja do potrošnikov. Poudarja, da ljudi ob tem tudi ozaveščajo – o tem, da se žival porabi od glave do repa, naj jedo sezonsko, ne pa pozimi paradižnika, da črv v jabolku pomeni, da ni škropljen. Mali plac je njeno poslanstvo, sodelujoči pri njem so 'njeno pleme'. »Samo s sodelovanjem in vračanjem k osnovam bomo namreč bolje živ...