Na Ptuju odmevale domače viže

Ansambel Galama, Firbci, Dolenjskih 5, Til Čeh in Petelini, ansambel Razplet, ansambel Lesarji, Mladi asi, Murni, Ansambel Andreja Bakuja in ansambel Upanje so tisti, ki so eno skladbo iz glasbene zakladnice in eno lastno tekmovalno skladbo predstavili na letošnjem 53. Ptujskem festivalu, ki je tudi najstarejši narodno-zabavni festival na naših tleh.

Tudi zato, ker ima tako bogato tradicijo in so že v prvih letih na njem sodelovali nekateri danes legendarni ansambli, mnogih niti ni več, se nastopajoči nanj vselej skrbno pripravijo. Pa vendar ušesom treh članov strokovne komisije ne uide noben malček zgrešeni ton, ki ga izvajalci pridelajo tudi zaradi treme. Po mnenju komisije sta bila letos najboljša le dva, in sicer Dolenjskih 5 med kvintetovskimi zasedbami in Ansambel Upanje med ostalimi zasedbami, ki sta si za nastop prislužila orfeja.

Na poslovilni 30. Orfejčkovi paradi je nastopil tudi ansambel Zeme.

Z mnenjem komisije pa je letos soglašalo tudi občinstvo na dvorišču Minoritskega samostana, saj so člani ansambla Upanje prejeli največ točk, za njihovo skladbo Hišica ob morju, ki je tako postala najboljša skladba festivala, pa je oddalo glas tudi največ poslušalcev nekaterih radijskih postaj. Ob tem je Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo prejela pevka Dolenjskih 5 Hana Zupan, najboljše besedilo pa je napisal Alen Krajnc za skladbo Odpuščanje ljubezni, s katero so se predstavili Mladi asi.

Dva dneva po festivalu pa so se na dvorišču Minoritskega samostana zbrali tudi vsi, ki so tri desetletja na radiu Ptuj spremljali oddajo Orfejček, enkrat v letu pa se zbrali na glasbeni prireditvi Orfejčkova parada. Letošnja, jubilejna, z naslovom 30 let spominov, je bila žal zadnja. Tri desetletja sta jo na ptujskem radiu pripravljala in poslušalce zabavala ne le z dobro glasbo, pač pa tudi s humornimi vložki Luka Huzjan in Jože Ekart kot Luka in Pepi, nekajkrat pa je vajeti Orfejčkove parade prevzela tudi dolgoletna radijska napovedovalka Danica Godec.

Na zadnji Orfejčkovi paradi so se na odru zbrali vsi trije, direktor družbe Radio Tednik Ptuj Drago Slameršak pa je vsem trem za 30-letno zvestobo pri organizaciji le-te podelil posebne zahvale. Tudi ob slovesu je Orfejčkova parada gostila številna prepoznavna imena slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe: Alfija Nipiča, Ansambel Zeme, Poskočne muzikante, Vzrock, Modrijane, Ansambel Braneta Klavžarja, Chicas, Manco Špik, Atomik harmonik, Dejana Vunjaka, Čuke, Sašo Lendero in Erose.

Orfeja so si kot najboljši med preostalimi zasedbami priigrali člani ansambla Upanje.

V oddaji v programu ptujskega radia sta voditelja Huzjan in Ekart predstavljala tudi ljudsko glasbo, ob vsem tem pa vedno poskrbela, da so se poslušalci neizmerno zabavali. Pred poslušalci in tistimi, ki so spremljali Orfejčkovo parado vsa ta leta, se je tako odvrtelo 30 let spominov, ki bodo ostali zapisani v srcih vseh, ki imajo radi domače viže in tudi zabavne melodije.