Na pragu nevidnega

To soboto, 8. oktobra, vas v Cankarjevem domu čaka kulturno razvajanje dveh izjemnih umetnikov. Jure Pukl in Urška Centa začenjata svojo odrsko sinergijo z odrskim projektom, ki prepleta elektronsko in akustično glasbo s plesom in njegovim zvokom. Pravzaprav sta ga začela že v četrtek, in sicer s premiero v Juretovem rojstnem mestu Velenju.

Urško poznamo kot izjemno plesalko flamenka, ki je v tem strastnem in čutnem plesu našla svoj izraz, navdušuje pa tudi s petjem. Plesalka, koreografinja, glasbena ustvarjalka in pedagoginja je znanje pridobivala na madridskih akademijah flamenka, lani pa diplomirala iz sodobnega plesa in koreografije na Akademiji za ples AMEU v Ljubljani.

Jure je eden najbolj ustvarjalnih saksofonistov mlajše slovenske jazz generacije in prejemnik nagrade Prešernovega sklada, študiral je na Dunaju, v Haagu, na Berklee College of Music in dokončal magistrski študij na Glasbeni akademiji v Gradcu.

Cikel Noches de tablao, del katerega je tudi ta projekt, predstavlja umetniške pobude s področja flamenka, ki med seboj prepletajo disciplini žive glasbe in plesa. Oblikujejo ga vrhunski umetniki, ki svoja sodelovanja snujejo posebej za gostovanje v ciklusu. Program, ki je nastal pod Urškinim vodstvom in kuratorstvom, gradi medkulturni lok med tujimi in domačimi ustvarjalci, ki vzpostavljajo dialog med flamenkom in drugimi umetniškimi žanri in predstavljajo nove ustvarjalne pristope h glasbeno-plesno-performativnemu izražanju.