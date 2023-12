Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Že veste, kam greste? Zdaj bo pomemben cilj, saj vas bo motiviral, da vas nihče ali nič ne bo speljalo na stranpot. Vse, kar ste si zastavili, se lahko spremeni. Cilji so orodje, ki nam omogoča, da svoje sanje spremenimo v korake.

Pomembno je, da so cilji jasni, merljivi in dosegljivi. Zato si razčistimo, kaj želimo doseči in kako bomo to dosegli. Postavimo si kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, ki nas bodo usmerjali k uresničitvi sanj, saj so te kot zvezde na nebu, ki usmerjajo naše potovanje skozi življenje. Pomembna so tudi doživetja, ki nas obogatijo na tej poti. Sprejmite vsako doživetje kot priložnost za rast in spoznavanje sebe. Lahkotnost uma je ključna pri doseganju teh ciljev in sprejemanju doživetij. Ko se sprostimo, dovolimo življenju, da nas vodi, ko se prepustimo toku, postane vse lažje.

Biti resničen in avtentičen je moč, ki pritegne vse, kar je pristno in resnično. Zato bodite odločni, sledite svojim ciljem, doživljajte življenje z lahkotnostjo uma, ljubite z vsem srcem in ohranjajte visoko naravnanost.

Bodite naravnani na ljubezen do sebe in do drugih ter to ljubezen nosite s seboj na vsakem koraku. Visoka naravnanost je vaš notranji kompas, s katerim so cilji lažje dosegljivi. In ne pozabite si upati biti to, kar ste. Pokažite svetu svojo edinstvenost. Biti resničen in avtentičen je moč, ki pritegne vse, kar je pristno in resnično. Zato bodite odločni, sledite svojim ciljem, doživljajte življenje z lahkotnostjo uma, ljubite z vsem srcem, ohranjajte visoko naravnanost in si predvsem upajte biti to, kar ste. To je pot k resničnemu izražanju sebe.

Bodite odločni v tem, da svojo dušo vodite k rasti, ljubezni in svetlobi, saj boste s tem ne le spremenili svoje, ampak tudi življenja drugih. Sledite svoji jasni nameri, da ustvarite pozitivno in izpolnjeno pot, ki bo napolnila vašo dušo s sijajem in globokim smislom. Vstop v novo podobo, ki kaže pravi jaz, predstavlja nov začetek, ki naj bo obarvan z veseljem in radovednostjo.