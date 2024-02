Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Razprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo, in se s pogumom premaknite naprej. Spremenite svoj pogled in strategijo, s katero opazujete svet, poglejte skozi oči duše. Slika se bo zagotovo spremenila, ko boste videli, kaj je res. Kaj potrebujete v tem trenutku?

Katera je vaša globoka resnica? Zdaj je čas, da poiščete svojo notranjo moč, saj bo njen plamen prižgal strast, ki vas bo vodila na poti. Kljub strahu, ki vas morebiti obdaja, se še vedno lahko zanesete na svoje ideale, ljubezen, srečo in resnico. Ne pozabite, da je namera pot do razrešitve, ki jo morda iščete. Povežite se s svojo osebno resnico in jo nehajte skrivati pred seboj. Morda se vam zdi, da je treba zaključiti nekaj stvari, preden boste lahko stopili na pot novega ciklusa, ki se odpira pred vami. Ta prehod označuje popolno spremembo energije, ki vas bo usmerila v smer vašega srca. Lahko vstopate v nova razmerja, ki bodo popolnoma preoblikovala vašo pot in način življenja. Prišli boste do spoznanja, da dvig v duhovnost pomeni sprejemanje in ljubezen do vaše fizične resničnosti. Skozi luč resnice se razjasnijo vse stvari, ki vam prinašajo veselje in ustvarjalnost. Na voljo imate izjemno ustvarjalno moč, ki vam omogoča, da zaživite v skladu s svojimi največjimi potenciali. Morda ste nedavno doživeli obdobje zmede ali sprememb, ki so vas pustile negotove o vašem položaju in smeri.

Zdaj vstopate v obdobje zdravljenja, ravnovesja in iskanja ravnotežja, kar je odličen čas za načrtovanje in ustvarjanje novih poti. Staro se poslavlja, a luč prisotnosti sije na vas, da vam odpre vrata novih možnosti in priložnosti. Stojte v luči jasne vizije in ustvarite življenje, ki si ga resnično želite. Bodite potrpežljivi s seboj in dovolite, da se proces zdravljenja odvija naravno. Ko se boste dvignili iz te izkušnje, boste močnejši, modrejši in bolj usklajeni s svojo resnično naravo.