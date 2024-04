Po žilah ji teče kraševska kri (Suzy)

Mojca Mavec je od zgodnje mladosti kar nekajkrat prepotovala ves svet, spoznala neverjetne ljudi in doživela izjemne stvari. S potovanji si že nekaj desetletij tudi služi vsakdanji kruh. Lepote tujih dežel je v številnih oddajah znala imenitno prenesti tudi tistim, ki se na potovanja odpravljajo zgolj z domačega kavča.

Ob vseh teh doživetjih pa je zelo ponosna na svoje korenine. Njen oče je bil namreč Kraševec in v to pokrajino, v kateri živijo kleni, skromni in pokončni ljudje, vajeni trdega dela, se z veseljem vrača.

Rada se vrača na Kras. FOTO: osebni arhiv/Instagram

»Kras so bile v mojem otroštvu predvsem pokrajine, prepletene z zidovi iz belega kamna. Mnogi so bili delno porušeni. Kot dolgi, neprekinjeni stavki. Kot da bi hoteli še nekaj povedati. To je bil od nekdaj svet moje none, mojega očeta, vseh pridnih rok, ki so poskušale tu nekaj pridelati. Uspeti na kraški zemlji je drugače kot posejati nekaj na Vipavskem ali Štajerskem, kjer hitro zraste vse. Zato je vrnitev na Kras zame vedno poseben praznik,« je povedala Mojca, ki jo boste v teh dneh težko ujeli, saj spet pakira kovčke in se odpravlja v svet.