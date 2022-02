Modni radar: Danica Lovenjak, Luka in Andrej Stražišar in Pavel in Majda Mihelcic

Pavel in Majda Mihelcic

Gospod skladatelj

in soproga

prišla iz istega

sta kroga,

kjer doma je

eleganca,

se več ustvarja,

manj se štanca.

Zelo pomemben

je pridih,

ta osebni

pristni stih,

ki on s kravato

ga izraža

in ona z barvo

kot rajska plaža.