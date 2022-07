Modni radar

Blažka Müller: Kot rajska ptica v rajskem vrtu, uživa poletje v rožnatem prtu. Sončnice zlate in zlat ananas, košati rokavi, ohlapna čez pas. Vrvica zvezana na sred' dekolteja, nakita veliko, čemu neki meja, saj čas je veselja, sproščenosti, sonca, če žive so barve, naj gre se do konca.