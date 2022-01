Modne kraljice leta 2021 (FOTO)

V letu 2021 so zvezdnice poskrbele za to, da smo imeli na rdeči preprogi marsikaj videti. V razkošnih opravah najslavnejših modnih imen nas je navdušila marsikatera, nekaterim pa modni poznavalci napovedujejo, da so se zapisale v modno zgodovino.

Med najbolj nepozabne med drugim sodi Marion Cotillard, ki je navdušila na filmskem festivalu v Cannesu. V srebrni Chanelovi kreaciji je spominjala na pravljično morsko deklico. Na istem festivalu smo lahko videli še eno letošnjo modno zmagovalko, igralko Sharon Stone.

V obleki iz tila znamke Dolce & Gabbana je odlično skrivala svoja leta in bila videti popolno. V obleki z našitimi 62.000 cekini in 3900 kristali, za katero je bilo potrebnih 140 ur dela, je bila nesporna modna kraljica letošnjih oskarjev igralka Regina King. Obleka s podpisom Louisa Vuittona se je vsekakor uvrstila med najlepše oskarjevske kreacije vseh časov.

Med nepozabne videze z letošnje rdeče preproge modni poznavalci uvrščajo tudi videz Lady Gaga na londonski premieri filma Hiša Gucci. V vijolični kreaciji Gucci in čevljih z debelim podplatom je bila elegantna in hkrati modna.

Lady Gaga je bila popolna na premieri filma Hiša Gucci. V Guccijevi kreaciji, kajpak.

Louis Vuitton je poskrbel, da je bila Regina King na oskarjih več kot popolna.