Alida, Miss Slovenije 2023, dekletom sporoča, naj bodo samosvoje (Suzy)

»Rada bi vsem dekletom sporočila, da imajo vrednost in naj bodo samozavestne. Naj bodo tudi samosvoje, ponosne na to, kar so. Ker je vsaka lepa takšna, kakršna je,« nam je po tem, ko so ji v Radljah ob Dravi nataknili na glavo krono najlepše Slovenke, zaupala 20-letna Alida Tomanič. Ena od dvanajstih finalistk za najlepšo Slovenko je ponosna Ptujčanka, v dvorani pa je zanjo navijala množica navijačev, med njimi tudi njen fant ter boter in botra. Tako kot druga dekleta se je v boju za lento miss Slovenije morala spopasti z mnogimi izzivi, ki sicer za lepotna tekmovanja niso običajni. Projekt Miss Slovenije namreč že nekaj let na prvo mesto postavlja dekleta, ki so več kot samo lepa.

Dvaindvajsetletna Pika Kenda iz Tržiča je postala miss Slovenskih novic.

V okviru tekmovanja se je tako preizkusila v sestavljanju plavajoče hiše, varjenju železa in varjenju piva ter sestavljanju in snemanju splet­nega oglasa za toplotne črpalke, z drugimi kandidatkami pa se je pomerila tudi kot tekačica na tekaški prireditvi Rad' mam' tek. Žirija, ki so jo sestavljali župan Radelj ob Dravi mag. Alan Bukovnik, direktorica Tosame Mojca Šimnic Šolinc, miss Slovenije 2022 Vida Milivojša, direktor trženja v podjetju Stroka.si David Miško in direktorica VDC Zasavje Špela Režun, je dekleta spremljala med vsemi aktivnostmi in potem določila končno oceno. Na dogodku so podelili še nekaj drugih nazivov, med njimi je naziv miss Slovenskih novic prejela 22-letna Pika Kenda iz Tržiča.

Finalistke so prejele številne lepe nagrade.