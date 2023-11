Ko je v prvem intervjuju ob izidu svoje nove knjige Notranji pir ali kako se prepiti do konca za našo medijsko hišo razkril svoje težave z alkoholom, je v javnosti završalo od presenečenja. Zabavnemu, pronicljivemu in uspešnemu Mihiju z Vala 202 tega namreč ne bi pripisal (skoraj) nihče. On se ne čudi, pravi, da po našem ljudskem izročilu ljudje vidijo, da ima nekdo težave z alkoholom šele takrat, ko je 'stereotipiziran pijanec skoraj v zadnjem stadiju bolezni'. Letošnja jesen je za razliko od lanske, ko se je sit vsega umaknil z radia in javnega življenja, zelo dinamična. Ob torkih na Valu 20...